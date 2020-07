Telese Terme, Abbamondi: “In politica nulla avviene per caso. Questo l’anno zero” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiTelese Terme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’avvocato Angela Abbamondi, candidata sindaco per la lista Telese riparte. “Nell’approssimarsi della tornata elettorale, il clima che si respira non è dei migliori. Soprattutto dopo quanto avvenuto nelle ultime settimane, con la sfiducia al Sindaco Carofano ed il commissariamento del Comune che ha innescato una serie di reazioni a catena. Si rincorrono voci di presunti accordi, ammiccamenti, annunci che tardano ad essere formalizzati, voci di corridoio utili solo a rendere ancora più fumosa la situazione. Ci si chiede di parlare di politica, di progettualità, di azioni da porre in essere ma dietro tutto ciò, al solito, si cela la ricerca del miglior ... Leggi su anteprima24

La dialettica lentamente si sta inasprendo e lo evidenziano tante prese di posizione delle ultime settimane. Una forte contrapposizione ha preso ora vigore dopo le dimissioni dei consiglieri comunali ...

Giovanni Caporaso lancia “Tutti Telese”: Mi candido a sindaco

Scrive Giovanni Caporaso, annunciando la sua candidatura a sindaco di Telese Terme in vista delle prossime elezioni amministrative: Ho riflettuto a lungo prima di accettare la candidatura a Sindaco ...

