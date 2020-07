Tasse, Commercialisti annunciano sciopero per il mancato rinvio delle scadenze. Verso stop invio dichiarazioni Iva (Di martedì 21 luglio 2020) Si fa sul serio. Dopo la minaccia dei giorni scorsi i Commercialisti passano dalle parole ai fatti: sarà sciopero. Nessun invio telematico dei dichiarativi Iva il 16 settembre 2020, giorno della seconda scadenza annuale Li.pe (Liquidazioni periodiche dell’Iva), questo il piano del Consiglio nazionale dei professionisti come annunciato in Senato. La protesta è contro la decisione del Governo di non rinviare a settembre le scadenze fiscali, già spostate una prima volta, che stanno provocando un maxi ingorgo di scadenze fiscali per 4, 5 milioni di contribuenti. Da ieri a fine mese, contribuenti e partite IVA in particolare, sono infatti chiamati ad un tour de force di 142 adempimenti. LE RAGIONI DEL MEF – Il governo di ulteriori rinvii non vuol sentire parlare perché ... Leggi su ilfattoquotidiano

