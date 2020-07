Sviluppo sostenibile, il Covid ha allontanato gli obiettivi: ora si rischiano gravi passi indietro (Di martedì 21 luglio 2020) Le Nazioni Unite hanno confermato il sospetto di molti studiosi. La pandemia ha posto fuori portata il raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile che l’umanità si era posta cinque anni fa, per porre fine entro il 2030 alla povertà, per proteggere l’ambiente e per sostenere il benessere. La loro realizzazione era già diventata una utopia alla vigilia della pandemia. Ora, il Covid-19 ha incanalato in un vicolo cieco anche i pochi progressi che sono stati fatti. E lo spettro di un brusco arretramento è addirittura dietro l’angolo. Anche prima della pandemia, il piatto finanziario dello Sviluppo sostenibile piangeva per più di duemila miliardi di dollari. Il recente Rapporto 2020 delle Nazioni Unite sugli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il Green Deal e la digitalizzazione "costituiscono una grande opportunità per l'Italia" e rappresentano un'occasione da non perdere per sviluppare la competitività del suo sistema produttivo e delle ...

E’ stata sottoscritta nella sede della Compagnia dei Lepini la dichiarazione fondativa della comunità per un progetto che mira a far nascere la prima destinazione di turismo sostenibile del Lazio sott ...

Il Green Deal e la digitalizzazione "costituiscono una grande opportunità per l'Italia" e rappresentano un'occasione da non perdere per sviluppare la competitività del suo sistema produttivo e delle ...