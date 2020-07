Suso saluta il Milan: «Per sempre rossonero» (Di martedì 21 luglio 2020) Suso si è trasferito a titolo definitivo dal Milan al Siviglia Jesus Suso, dopo esser passato a titolo definitivo al Siviglia, ha scritto un messaggio di saluto al Milan; con un post sui suoi profili social. «Giocare la Champions era il mio sogno da bambino. Adesso è realtà. Grazie Siviglia e grazie al Milan, siete stati per anni la mia famiglia. Per sempre rossonero». View this post on Instagram 🇪🇸 Jugar la champions es un sueño y en sevilla más. Un Sevillista más @sevillafc . También muchas gracias al @acMilan habéis sido mi familia por muchos años, siempre seré rossonero. 🇮🇹 ... Leggi su calcionews24

