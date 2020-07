Suso ringrazia: "Milan come la mia famiglia" (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 21 LUG - "Un grazie al Siviglia e un grazie anche al Milan, che per anni è stato come la mia famiglia. Per sempre rossonero". Così Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre, meglio ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Un grazie al Siviglia e un grazie anche al Milan, che per anni è stato come la mia famiglia. Per sempre rossonero". Così Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre, meglio conos ...

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di ...

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Un grazie al Siviglia e un grazie anche al Milan, che per anni è stato come la mia famiglia. Per sempre rossonero". Così Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre, meglio conos ...lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di ...