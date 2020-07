Suso lascia il Milan e resta al Siviglia: "Champions League un sogno. Per sempre rossonero" (Di martedì 21 luglio 2020) La qualificazione alla prossima Champions League ha permesso al Siviglia di riscattare obbligatoriamente il cartellino di Suso, valore aggiunto in vista della stagione 2020/21 per la squadra allenata da Julen Lopetegui. Il fantasista spagnolo si è detto felice della svolta nella sua carriera, che rappresenta un autentico salto di qualità potendo calcare il prestigioso palcoscenico europeo. Nel messaggio pubblicato su Instagram, il pensiero di Suso è rivolto anche al Milan, dove ha trascorso... Leggi su 90min

Salvamarga88 : @NicoSchira Dopo suso anche Calabria lascia quel becchino di lucci - monxlocale : @Duivel__ allora se non te ne frega niente lascia perdere e fatti i cazzi tuoi, Suso è il mio calciatore preferito… - calogero290586 : @TheRiddler1899 Riddle lascia stare. Suso molto più scarso. Ti sei mai chiesto perché tutti allenatori lo fanno gio… - Matt00019 : @sa_cantone Dai che con i soldi di Suso sicuri da stasera lo prendiamo! Lascia stare i commenti scherzano.. - VeneRossonere : @Rossonerosemper @lucagran Beh 1 partita su quante disputate? Come dici spesso tu, anche #Calhanoglu gioca bene 3 p… -