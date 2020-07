Superstrada Orte-Civitavecchia, la Corte di Giustizia Europea boccia il tracciato nella Valle del Mignone: “Alto impatto ambiantale” (Di martedì 21 luglio 2020) Potrebbe sembrare paradossale, ma non lo è. Della tutela e salvaguardia del paesaggio italiano si occupa l’Europa. Più di quanto faccia in molti casi lo Stato. Il 16 luglio scorso, la COrte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza che molto probabilmente consentirà alla Valle del Mignone di non essere oltraggiata da interventi abusivi e pericolosi. Perché sul piatto della bilancia ci sono interessi differenti. Da una parte quelli di chi ha cuore i boschi e le valli della Tuscia, caratterizzate da piccoli comuni e resti antichi di incomparabile bellezza. Dall’altra quelli di chi ritiene che la Superstrada Orte-Civitavecchia, destinata a facilitare il collegamento tra il porto di Civitavecchia e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Potrebbe sembrare paradossale, ma non lo è. Della tutela e salvaguardia del paesaggio italiano si occupa l’Europa. Più di quanto faccia in molti casi lo Stato. Il 16 luglio scorso, la Corte di Giustiz ...

Orte-Civitavecchia, per la Corte di Giustizia dell’Ue si cambia tracciato

La corte di giustizia EU ha chiarito che il tracciato Verde non è l’unico tracciato possibile per il completamento della Orte Civitavecchia. I comitati che difendono la Valle del Mignone esultano, vis ...

