Street food a Torvaianica: date, orari, dove si farà, le novità di quest’anno (Di martedì 21 luglio 2020) L’estate entra finalmente nel vivo, torna lo Street food a Torvaianica. Da Giovedì 6 Agosto a Domenica 9 il Circo più colorato, divertente e gustoso torna finalmente, a grande richiesta, a far tappa nella splendida Torvaianica, sul litorale di Pomezia (Roma). See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Un’onda di gioia allo stato puro travolgerà l’intero litorale con una vera e propria festa on the road. Dalle 17 alle 24, in piazza Kennedy, si potranno degustare vere e proprie delizie per il palato in un parco trasformato nel più grande ristorante a cielo aperto della capitale. L’evento più gustoso dell’estate 2020 sta per approdare a Torvaianica in piazza Kennedy che per le sue grandi dimensioni potrà ospitare più ... Leggi su ilcorrieredellacitta

