Stefano De Martino sbotta: Basta, che ve ne fo**e? (Di martedì 21 luglio 2020) Nell’ultima puntata di Made in Sud Stefano Martino è esploso. All’ennesima insinuazione sulla sua vita privata e sulla fine della storia con Belen Rodriguez, il conduttore ha sbottato in dialetto napoletano… Stefano De Martino non ne può più di sentirisi chiedere cosa è successo tra lui e Belen Rodriguez. Basta. Lo ha detto chiaramente anche nell’ultima puntata di Made in Sud. Le battute dei comici dello show di RaiArticolo completo: Stefano De Martino sbotta: Basta, che ve ne fo**e? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

dmitrijkostov : roberto bolle e stefano de martino - infoitcultura : Made in Sud, Stefano De Martino provocato: “Fai pure il Marrone…” - VanityFairIt : «Tutto sembra aver trovato il giusto peso». Ma che sta succedendo tra Belén e Stefano De Martino? #Gossip… - TV_Italiana : Chiude in leggero calo #MadeInSud: lo show comico di #Rai2 con Stefano De Martino e Fatima Trotta ?? L'ultima punta… - infoitcultura : Stefano De Martino si sfoga in diretta su Belen: “E basta…a voi che ve ne fot..” -