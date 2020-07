Stefano De Martino escluso dai palinsesti Rai della prossima stagione (Di martedì 21 luglio 2020) Stefano De Martino escluso dai palinsesti Rai del prossimo anno Da volto nuovo del piccolo schermo a grande assente. Nei giorni scorsi la Rai ha presentato ufficialmente i prossimi palinsesti della stagione autunnale 2020. Tra alcune sorprese e tante conferme, spicca un’assenza pesante: quella di Stefano De Martino. Il conduttore di Made in Sud, la cui ultima puntata è andata in onda ieri, 20 luglio, su Rai 2, non è presente tra i volti annunciati dal servizio pubblico per la ripartenza dei palinsesti dopo la “sosta” estiva. Eppure in questi ultimi anni De Martino è diventato il volto di punta di Rai 2, la rete più giovane e sperimentale di viale Mazzini. Un ... Leggi su tpi

