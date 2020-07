Stefano De Martino consiglio che raggela “Se la mia ex suocera, la madre di Belen ha il tuo numero di telefono, cambialo subito” (Di martedì 21 luglio 2020) Stefano De Martino, ancora per ieri 20 luglio ha condotto la trasmissione “Made in sud” sulla Rai. Il suo nome, però, non figura nei prossimi palinsesti autunnali e questo ha lasciato molti interdetti, innanzitutto perché i suoi programmi hanno sempre registrato ottimi ascolti, Stefano De Martino, piace molto come conduttore e poi anche perché Mara Venier, che dai vertici Rai è tenuta in grossissima considerazione, lo stima tanto e l’ha sempre ribadito quando De Martino è stato suo ospite a Domenica In. Mara Venier, in più di un’occasione gli ha detto che le avrebbe fatto piacere fare qualche trasmissione con lui. La battuta a Made in Sud sulla mamma di Belen Ieri, durante l’ultima puntata di Made in Sud, ... Leggi su baritalianews

infoitcultura : Stefano De Martino, il suo nome non c’è nei palinsesti del prossimo autunno, la decisione è inevitabile dopo quanto… - infoitcultura : Stefano De Martino fatto fuori dai palinsesti Rai - infoitcultura : Stefano De Martino è fuori, grande escluso: duro colpo per il ballerino - infoitcultura : Stefano De Martino, colpo di scena per lui: c’entra Belen? - infoitcultura : Stefano De Martino, eliminato dai palinsesti della Rai? -