Stefano De Martino battutaccia sulla madre di Belen (Di martedì 21 luglio 2020) Stefano De Martino, di solito rimane in silenzio quando durante la trasmissione Iodice parla inevitabilmente dei gossip che hanno travolto il conduttore di Made In Sud, ma stavolta si scaglia contro la madre di Belen Durante l’ultima puntata dello show comico condotto da De Martino insieme a Fatima Trotta, il presentatore ha servito sul piatto d’argento una battuta al veleno contro la ex suocera che ha subito fattoArticolo completo: Stefano De Martino battutaccia sulla madre di Belen dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Novella_2000 : Stefano De Martino in imbarazzo a Made in sud: “Sei tornato con Emma?” - Notiziedi_it : La stoccata di Stefano De Martino contro la madre di Belen: “Ti ha chiamato la mia ex suocera? Cambia numero” - ilgiornale : Battuta al veleno di Stefano De Martino contro la madre Belen Rodriguez; ecco cos'ha detto il conduttore sul palco… - CheDonnait : #StefanoDeMartino fa chiarezza sul suo rapporto con #emmamarrone #demartino #stefano #emma #gossip #madeinsud - zazoomblog : Stefano De Martino sbotta a Made in Sud: “Fidanzato o no… ma a voi che ve ne fott?” (VIDEO) - #Stefano #Martino… -