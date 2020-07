Stasera in Tv oggi, 21 luglio 2020: Anna Valle protagonista della serie “Sorelle” (Di martedì 21 luglio 2020) Stasera in Tv oggi, 21 luglio 2020, sarà un martedì sera tra serie Tv e programmi d’intrattenimento. Sulla Rai torna la fiction Sorelle, scritta da Ivan Cotroneo e diretta dalla regista Cinzia TH Torrini. Invece, su Canale 5 andrà in onda l’edizione italiana de Lo show dei record. Non mancheranno poi i programmi di attualità e di approfondimento. Inoltre verranno trasmessi numerosi film di varie genere: dalla commedia ai thriller. Dunque non resta che scegliere il proprio programma preferito. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Non c’è alcun dubbio, anche oggi la programmazione in chiaro accontenterà i gusti di tutti quanti Leggi anche –> Pechino Express ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi Calcio in tv oggi e stasera: dove vedere le partite di Serie A su Sky e DAZN Sport Fanpage Sorelle su Rai 1, stasera in tv via alla fiction con Anna Valle: anticipazioni, trama, cast, puntate

Sorelle andrà in onda stasera martedì 21 luglio 2020 su Rai 1. Si tratta di una fiction con, tra gli altri, Anna Valle che prenderà il via da oggi. Si tratta di una dramedy dei sentimenti, una storia, ...

Guardia medica: da stasera 116117 numero unico per tutta la Lombardia

Da questa sera entra in funzione in Lombardia il nuovo numero unico per la “continuità assitenziale” o, come molti sono abituati a chiamarla, “guardia medica”. Anzichè numeri diversi a seconda del com ...

