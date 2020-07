Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: Bonucci salta la prossima partita (Di martedì 21 luglio 2020) Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA Bonucci Leonardo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). Serie A, la classifica post-Covid: Milan da primato, Lazio e Parma da retrocessioneL'articolo Squalificati Serie A, le decisioni del giudice ... Leggi su calcioweb.eu

Arriva un turno di squalifica per Leonardo Bonucci, ammonito nel finale di gara di Juventus-Lazio. Il difensore bianconero, autore del fallo da rigore, è stato ammonito dall’arbitro Orsato ed essendo ...

