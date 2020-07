Sposi vengono arrestati durante il viaggio di nozze: avevano dimenticato… (Di martedì 21 luglio 2020) Un viaggio di nozze insolito quello che si sono ritrovati a fare una coppia di sposti. Dopo il matrimonio i due infatti sono stati arrestati. Secondo la ricostruzione infatti, i neo marito e moglie erano già conviventi da alcuni anni, ma pare avessero dimenticato una cosa molto importante, proprio durante la celebrazione nuziale. La coppia di neoSposi, sui quali manteniamo l’anonimato per rispetto della privacy, si era fatta prestare l’auto da un vicino per recarsi in Tribunale e celebrare l’unione civilmente. Il viaggio di nozze degli Sposini ha subito un “incidente di percorso”, a causa di una chiamata fatta dalla vicina di casa. La donna infatti indispettita da un comportamento, ritenuto irresponsabile, ha ... Leggi su velvetgossip

unapersonaacas : @aevmoony No bella essendo che gli sposi non si devono vedere il giorno del matrimonio li facciamo sposare a Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sposi vengono Il paese di Boccaccio, rimasto senza sposi, teme l'impatto di una seconda ondata L'HuffPost L'interprete di Non dirlo al mio capo ha sposato in segreto la sua fidanzata: la foto

Lino Guanciale, attore molto apprezzato, si è sposato in gran segreto con la fidanzata Antonella Liuzzi. I due piccioncini, fidanzati da tempo, hanno deciso di giurarsi amore eterno con una cerimonia ...

Il paese di Boccaccio, rimasto senza sposi, teme l'impatto di una seconda ondata

“Il lockdown per Covid costerà un milione e mezzo alle casse comunali, di cui 500.000 euro di mancati incassi”. A parlare è Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, comune di 16.000 abitanti in Valdelsa, ...

Lino Guanciale, attore molto apprezzato, si è sposato in gran segreto con la fidanzata Antonella Liuzzi. I due piccioncini, fidanzati da tempo, hanno deciso di giurarsi amore eterno con una cerimonia ...“Il lockdown per Covid costerà un milione e mezzo alle casse comunali, di cui 500.000 euro di mancati incassi”. A parlare è Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, comune di 16.000 abitanti in Valdelsa, ...