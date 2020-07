Spinazzola ha sbagliato sport. Il Milan cambia allenatore, gioca troppo bene (Di martedì 21 luglio 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 34° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019- 20 Al Sor Polpetta basta stare seduto e guardare le altre perdere punti, dire addio alle illusioni e salutare la compagnia. Che gliene frega a lui se Orsato regala un rigore che non era nemmeno punizione. Che gliene frega a lui se gli Aquilotti subito dopo vanno a gambe all’aria. E Dybala regala al Toy Boy il pallone del 2-0 per non sentirselo nelle orecchie. Gli ergastolani vincono il nono di fila per mancanza di avversari. Ma raccontiamola dall’inizio. Sabato Gasp dice addio alle illusioni, se mai ne avesse avute. Una gara che intriga. Perché al Bentegodi si danno appuntamento due fra le più belle realtà italiane. E la partita non tradisce le attese. Partita intensa e ricca di contenuti tattici con due squadre molto simili. Nonostante il caldo. Pressing a uomo spudorato da una ... Leggi su ilnapolista

Esame superato. Al di là di un pareggio che riavvicina Napoli e Milan in classifica, la prova della Roma contro l’Inter di Conte regala a Fonseca qualche certezza in più. Questo è il modulo sul quale ...

La Roma per l’Europa League mentre l’Inter per le ultime speranze tricolori, nella capitale va in scena un match titanico ed importantissimo. La prima occasione capita sui piedi di Mancini che spreca ...

