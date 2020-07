Spettacolo nel cielo: la cometa NEOWISE e due bolidi su uno sfondo di stelle (Di martedì 21 luglio 2020) “Quest’immagine appartiene a quella categoria di scatti che nella vita si fanno una volta sola grazie ad un’incredibile dose di fortuna… E racchiude svariati oggetti celesti che hanno origine, evoluzione e destino completamente differenti”, spiega Sabrina Mugnos, geologa, divulgatrice scientifica e scrittrice, sul suo profilo Facebook. “In basso a destra abbiamo la ormai ben nota cometa NEOWISE. Vi ricordo che questi oggetti sono piccole (nucleo di qualche km di diametro) palle di ghiaccio e polveri (o “neve sporca” come sono state definite) che dalla periferia del Sistema Solare si avvicinano nel suo interno attratte dalla gravità solare. Il calore e la radiazione emessi della nostra stella, poi, fanno sublimare i gas che contengono spingendoli indietro a formare la coda. Et voilà, la ... Leggi su meteoweb.eu

Testa all'insù anche in Sicilia per ammirare il passaggio della cometa Neowise. Il fotografo naturalista, nonché astronomo dilettante Giuseppe Minuta, ha immortalato la cometa C/2020 F3. E’ una cometa ...

Notturni sulla strada romantica delle Langhe e del Roero

Cinque serate d’estate, organizzate da Turismo in Langa, con il sostegno della Strada Romantica delle Langhe e del Roero, della Fondazione CRC e con il patrocinio dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero ...

