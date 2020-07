Speravo de morì prima, ecco come sarà la serie su Francesco Totti (Video) (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo mesi di voci, prende finalmente corpo la serie tv dedicata a Francesco Totti e destinata per il 2021 a Sky e Now Tv. Il suo titolo, Speravo de morì prima-La serie su Francesco Totti, per quanto provvisorio, dice già molto su quale sarà lo spirito con cui l'ex capitano della Roma sarà raccontato.Tratto dal libro "Un capitano", di Francesco Totti e Paolo Condò (edito da Rizzoli, disponibile anche in e-book), la serie sarà composta da sei episodi, le cui riprese sono iniziate in questi giorni. Il ruolo di Totti andrà a Pietro Castellitto, giovane attore (figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini) che si è già ... Leggi su blogo

