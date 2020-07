Speranza: “C’è rischio nuove chiusure, lo faremo senza tentennamenti” (Di martedì 21 luglio 2020) “Il rischio di nuove chiusure c’è, perché il rischio zero purtroppo non esiste”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto al Tg5. “Gli italiani in questi mesi sono stati straordinari, hanno avuto comportamenti molto corretti: dobbiamo continuare su questa strada. Se dovessimo renderci conto che c’è bisogno di interventi ancora più duri in alcune aree – ha aggiunto – lo faremo senza tentennamenti”. Leggi su sportface

