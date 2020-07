Spedali civili Brescia: risarcimento per la nascita indesiderata di un bimbo (Di martedì 21 luglio 2020) Gli Spedali civili di Brescia sono stati condannati al risarcimento di una coppia a causa della nascita indesiderata di un bambino Gli Spedali civili di Brescia dovranno versare un risarcimento ad una coppia dopo la nascita indesiderata di un bambino. L’ospedale Bresciano in sede civile si è visto condannare al versamento di una somma totale … L'articolo Spedali civili Brescia: risarcimento per la nascita indesiderata di un bimbo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

