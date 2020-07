Spal-Roma, si ferma Under per infortunio: Zaniolo convocato a sorpresa (Di martedì 21 luglio 2020) Paulo Fonseca aveva annunciato l’assenza di Nicolò Zaniolo fra i convocati, in vista di Spal-Roma, seppur il nome del centrocampista italiano figuri attualmente nella lista dei giocatori disponibili giallorossi. Lo stesso tecnico lusitano ha brevemente chiarito il perchè di ciò: Cengiz Under ha accusato un problema fisico, così da offrire un’opportunità di convocazione a Zaniolo, il quale ha prontamente dichiarato di sentirsi pronto alla trasferta. Di seguito le dichiarazioni di Fonseca in merito: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato ... Leggi su sportface

