Spal-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 luglio 2020- Consolidare il quinto posto è l'unico obiettivo della Roma : i giallorossi sono in una striscia positiva di risultati che ha restituito serenità all'ambiente, ma adesso Fonseca ... Leggi su quotidiano

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - DiMarzio : #ASRoma, #Zaniolo non convocato per la #Spal - OfficialASRoma : 'I ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Dietrofront Fonseca, con la Spal convocato anche Zaniolo, out Under - napolimagazine : ROMA - Dietrofront Fonseca, con la Spal convocato anche Zaniolo, out Under -