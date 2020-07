SPAL-Roma, Fonseca: “Sono partite pericolose, ferraresi liberi di testa. Zaniolo? Ho preso una decisione” (Di martedì 21 luglio 2020) Paulo Fonseca si proietta alla sfida di campionato tra la sua Roma e la SPAL.Il tecnico portoghese dei giallorossi si è espresso in merito alla convocazione di Zaniolo che inizialmente non figurava nella lista dei convocati in vista del match di Ferrara. Le parole dell'ex allenatore dello Shakhtar Donetsk nella consueta conferenza stampa della vigilia."Sono partite molto pericolose queste, perché la SPAL non ha pressioni e potrà giocare più libera, sarà una sfida insidiosa per noi: per questo servirà lo stesso atteggiamento e la stessa ambizione. Sono sicuro che non sarà una gara facile. Zaniolo? Avevo detto che non lo avrei convocato. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho ... Leggi su mediagol

