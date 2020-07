Spal-Roma, Fonseca: “Sfida insidiosa” (Di martedì 21 luglio 2020) Le dichiarazioni di Fonseca alla vigilia di Spal-Roma. Il tecnico giallorosso: “Non sarà una gara facile”. Roma – Vigilia di Spal-Roma con il tecnico Paulo Fonseca che ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale giallo-rosso: “I ragazzi stanno bene. Con l’Inter non siamo riusciti a portare a casa i tre punti e ci dispiace. Ora dobbiamo affrontare un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro l’Inter. Sarà una partita importante da giocare con lo stesso spirito avuto contro l’Inter“. Il tecnico portoghese non si fida degli estensi: “Si tratta di sfide molto insidiose. Loro non hanno pressione e possono giocare con la mente sgombra. Non sarà per ... Leggi su newsmondo

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - DiMarzio : #ASRoma, #Zaniolo non convocato per la #Spal - OfficialASRoma : 'I ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro… - N565049645 : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - lollosambucci91 : #Spal-#Roma, precedenti, dove vedere la partita e probabili formazioni #ASRoma Di @pacio1972 -