Spagna, il turismo boccheggia: nel paese del dinamismo è tutto fermo (Di martedì 21 luglio 2020) Il governo di Madrid ha predisposto 18 linee-guida nel settore turistico per il contenimento della diffusione del Covid. Ce n’è per tutti: agenzie di viaggio, locali notturni, strutture per il “turismo rural”, campi da golf. I punti di forza che da anni fanno del turismo la prima industria del paese, una macchina che genera il 13% del Pil – una incidenza più forte del potente settore del mattone – dando impiego a quasi tre milioni di persone. In queste settimane di luglio – anche prima del repunte (il rialzo dei casi di contagio) degli ultimi giorni – Barcellona appare una città senza turisti. Fa impressione vederla così. Si è puntato su programmi promozionali per il rilancio, come Viu Barcelona, per recuperare il turismo interno, intaccato ... Leggi su ilfattoquotidiano

I punti di forza che da anni fanno del turismo la prima industria del paese ... il principale scalo catalano, il secondo di Spagna dopo Barajas di Madrid. Quella intensità di passaggi ha portato ...

Enit: “L’Italia del turismo tornerà a correre”

Secondo il presidente, Giorgio Palmucci, i livelli del boom turistico del 2019 si riavranno nel 2022 e nel 2023 dall'estero nel Belpaese, ma si confida "di bruciare le tappe, recuperando in tempi mino ...

