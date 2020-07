Spagna, 201 focolai di COVID-19: 1.362 nuovi casi (Di martedì 21 luglio 2020) I casi di COVID-19 in Spagna sono tornati a salire da quando le misure restrittive sono state rimosse e ad oggi, lo ha certificato in queste ore il Ministro della Salute Salvador Illa, risultano 201 focolai di coronavirus attivi in tutto il Paese, con una particolare incidenza nell'area di Barcellona e in quella di Lleida. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.362 nuovi casi di COVID-19.L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha precisato che la Spagna è il secondo Paese UE per recrudescenza del COVID-19 dopo il Lussemburgo. I casi sono aumentati del 103% nelle ultime due settimane e, rimanendo nella sola regione europea, peggio della Spagna stanno facendo solo Israele (+147%), ... Leggi su blogo

