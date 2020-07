Spadafora da tre mesi parla di diritti tv, ma alla fine resta fermo in tribuna (Di martedì 21 luglio 2020) Il ministro Spadafora, lo scorso 10 marzo a inizio lockdown e dopo aver recitato due parti in commedia—nell'arco di poche ore—a proposito del rinvio (poi saltato) di Juventus-Inter e dell'ultimo turno di campionato pre Covid: "Voglio presentare un disegno di legge per correggere la legge Melandri". Tradotto, entrare nel cuore del sistema calcio, quello che lo aveva irritato per il rifiuto a mandare in chiaro la super sfida di Torino. Cosa peraltro vietata proprio da quella legge da lui richiamata come necessaria di modifiche. Inutile dire che, trascorsi quattro mesi tondi da quel giorno e da quel proclama, la legge Melandri è rimasta così com'era e non pare destinata ad alcuna modifica. Almeno non nei tempi tecnici utili per cambiare governance ed equilibri della Serie A nell'immediato, ovvero prima che si chiuda la partita dei ... Leggi su panorama

