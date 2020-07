Sovranisti da Recovery. Pur di attaccare il Governo Salvini e Meloni remano contro gli interessi dell’Italia (Di martedì 21 luglio 2020) Mentre Conte combatte sul tavolo europeo nell’interesse degli italiani, i Sovranisti gli remano contro. Sembra proprio che la trattativa sui Recovery fund oltre a mostrare lo scollamento tra i diversi Paesi membri, con l’assurda querelle tra frugali e non, stia portando a galla tutti i controsensi del presunto nazionalismo all’italiana di Matteo Salvini e Giorgia Meloni che a parole mettono gli italiani al primo posto mentre nei fatti sembrano agire diversamente. Già perché mettere i bastoni tra le ruote al premier Giuseppe Conte significa danneggiare i cittadini. Eppure è proprio quello che è successo in più occasioni, una su tutte il 15 maggio scorso quando Lega e Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo si ... Leggi su lanotiziagiornale

Accordo storico all'alba per i 27: 750 miliardi di debito comune e l'Europa diventa finalmente una comunità di stati

