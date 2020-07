Sorelle, ultima puntata: come finisce? (Di martedì 21 luglio 2020) Essendo andata in onda già nel 2017, di Sorelle, la fiction di Raiuno con Anna Valle, Giorgio Marchesi, Ana Caterina Morariu e Loretta Goggi in onda in replica dal 21 luglio 2020, si conosce già la trama ed anche il finale. E’ quindi possibile sapere cosa ne sarà della protagonista Chiara Silani (la Valle), tornata a Matera per aiutare la madre Antonia (la Goggi) e scoprire che fine abbia fatto la sorella Elena (la Morariu), scomparsa misteriosamente. Ovviamente, se non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite nella lettura dell’articolo. Sorelle, come finisce? Chiara, dopo aver ottenuto il Dna del vicesindaco Martino Siniscalchi (Edoardo Velo) ed aver scoperto che è il padre di Giulio (Niccolò Calvagna), uno dei figli di Elena, lo accusa di essere l’assassino ... Leggi su ascoltitv

WineNewsIt : Un “temporary #winegarden”, che farà tappa in luoghi simbolo dell’Italia che vuole ripartire con entusiasmo, metten… - Max_Mainardi : ?? #TAV = #MAFIE ?? Entrare in #Valsusa e sentirsi a casa, con i propri fratelli e sorelle ? #NOTAV fino all’ultima… - icarvsplume : @lottatracar Chi è l’ultima a destra? Sembra la stessa attrice di come sorelle... - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un immigrato albanese, che costringeva a prostituirsi due sorelle ucraine, è stato arrestato dai CC a #Qualiano. L'uomo,… - annebolIeynn : RT @IvanaBaqueroIT: ???????????????? ––– ?? First official image from season 3. #AltaMar (in english #HighSeas) is back with its final episodes on… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorelle ultima Sospesa la serie The Resident 2 dopo il flop di ascolti, al suo posto le repliche di Sorelle Tv Fanpage “Le Sette Sorelle”, in edicola il best seller di Lucinda Riley

Dal 23 luglio la collana “I Grandi Romanzi di Lucinda Riley” porterà in edicola i più grandi best seller dell’autrice irlandese Che cos’è un viaggio senza un buon libro da leggere? Proprio per questo ...

Sorelle: trama, cast e anticipazioni fiction. Quante puntate sono

Sorelle: trama e anticipazioni fiction ... la sorella Elena è scomparsa. Quest’ultima abitava a Matera assieme ai suoi tre figli nati dalla relazione con Roberto Roversi, ex fidanzato della ...

Dal 23 luglio la collana “I Grandi Romanzi di Lucinda Riley” porterà in edicola i più grandi best seller dell’autrice irlandese Che cos’è un viaggio senza un buon libro da leggere? Proprio per questo ...Sorelle: trama e anticipazioni fiction ... la sorella Elena è scomparsa. Quest’ultima abitava a Matera assieme ai suoi tre figli nati dalla relazione con Roberto Roversi, ex fidanzato della ...