Sorelle prima puntata: trama e anticipazioni 21 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Sorelle PRIME puntata. Torna su Rai 1 martedì 21 luglio 2020 in replica la fiction con protagonista Anna Valle insieme a Loretta Goggi. Di seguito cast, storia, trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Sorelle: cast e storia La nuova fiction targata Rai intitolata Sorelle si sviluppa tra mistero e i rapporti complicati tra madre, figlie e Sorelle. La regia della serie è affidata a Cinzia Th Torrini, mentre la storia è stata scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Si tratta dello stesso team creativo di Un’altra vita, altra fiction Rai che in passato ha ottenuto grande successo di pubblico. Oltre ad Anna Valle, che veste i panni della protagonista ... Leggi su cubemagazine

