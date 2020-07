Sorelle prende il posto di The Resident 2 e i fan si infuriano: quando andranno in onda i nuovi episodi? (Di martedì 21 luglio 2020) Repliche al posto delle novità. Questo sembra essere il mood di questa calda estate 2020, atipica per via dell'emergenza Coronavirus che ha fermato al palo produzioni e cittadini costretti in casa per mesi e adesso pronti ad assaporare la libertà. Tutto questo è costato molto a The Resident 2 finita in panchina per lasciare posto all'ennesima fiction in replica, Sorelle. Dopo il flop di ascolti di settimana scorsa, la Rai ha deciso di rimettere in panchina Nic, Conrad e i loro colleghi sperando in tempi migliori, ma quali? Al momento sembra che The Resident 2 andrà in onda non prima di gennaio 2021 e le prime ipotesi spazzerebbero via anche i sogni e le speranze di chi pensava ancora che avrebbe visto i restanti episodi da agosto magari ... Leggi su optimagazine

Repliche al posto delle novità. Questo sembra essere il mood di questa calda estate 2020, atipica per via dell’emergenza Coronavirus che ha fermato al palo produzioni e cittadini costretti in casa per ...

Sorelle, quante puntate sono, durata e quando finisce

Ma quando vanno in onda le puntate e quando finisce Sorelle? La stagione – come già detto – parte da martedì 21 luglio 2020 in prima serata su Rai 1, prendendo il posto di The Resident 2 (che la Rai ...

