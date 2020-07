Sorelle: da stasera su Rai1 in replica la serie tv con Anna Valle (Di martedì 21 luglio 2020) Torna da stasera su Rai1, alle 21:25, Sorelle, la serie tv con protagonista Anna Valle ambientata a Matera, diretta da Cinzia TH Torrini. Da stasera su Rai1, alle 21:25, torna Sorelle, la serie tv scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia TH Torrini, che vede protagoniste Anna Valle e una meravigliosa Matera. Una dramedy dei sentimenti, una storia, variopinta e multigenere, che fonde le tonalità del melò, del rosa contemporaneo, con quelle del mistery e del giallo con venature paranormali. Chiara Silani, avvocato di successo in uno studio di Roma, è costretta a tornare a Matera, sua città d'origine per l'improvvisa sparizione della ... Leggi su movieplayer

