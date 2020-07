Sono 36 i migranti sbarcati a Lampedusa positivi al coronavirus (Di martedì 21 luglio 2020) Sono in tutto 36 i migranti risultati positivi al Covid 19, di cui 26 a Potenza e 10 nella provincia di Matera. Lo comunica la task force regionale. Per quanto riguarda la città capoluogo, gli esami hanno riguardato un gruppo di 50 persone, tutti uomini, proveniente dal Bangladesh e arrivato in pullman a Potenza nella notte del 15 luglio. I migranti erano sbarcati a Lampedusa l'11 luglio dalla Libia e subito dopo trasferiti ad Agrigento, da dove Sono partiti per il capoluogo lucano. Appena arrivati, Sono stati accolti in due diverse strutture e, come assicurato dagli enti che hanno la responsabilità della gestione, Sono stati messi in quarantena e poi presi in carico dall'unità speciale Covid di Potenza che ha ... Leggi su iltempo

