Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: ennesima bufera social (Di martedì 21 luglio 2020) La coppia formata dalla produttrice Sonia Bruganelli e del conduttore Paolo Bonolis è finita nuovamente nel mirino degli haters per aver scelto una meta estera come Formentera per le vacanze e per un commento dell’imprenditrice in un video in cui interagiva ironicamente con il marito. Nuova bufera social per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Il conduttore di “Avanti un altro!” e “Ciao Darwin” ha raggiunto da poco la moglieArticolo completo: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: ennesima bufera social dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

