Sondaggi SWG: agli italiani non piace il governo Conte sui fondi europei (Di martedì 21 luglio 2020) Il Sondaggio di SWG presentato ieri da Enrico Mentana durante il Tg di La7 indaga prima di tutto il sentiment degli italiani nei confronti delle trattative sui fondi europei; la domanda è”quanto ritiene efficace il modo in cui il governo italiano sta trattando con i partner europei per l’ottenimento di fondi per affrontare le conseguenze della pandemia?” e la risposta, non tanto sorprendente, è che la maggioranza è poco o per niente soddisfatta. Si noti che SWG spiega anche che sono gli elettori del MoVimento 5 Stelle, all’interno della maggioranza, a essere meno convinti dell’accordo che Conte sta ancora negoziando. Questo potrebbe preludere a un’ulteriore erosione di voti dal M5S ... Leggi su nextquotidiano

