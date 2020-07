Sondaggi politici Demos&Pi: Conte miglior premier secondo gli italiani (Di martedì 21 luglio 2020) Sondaggi politici Demos& Pi: Conte miglior premier secondo gli italiani secondo un Sondaggio Demos& Pi per La Repubblica realizzato a metà giugno, Giuseppe Conte è considerato “il miglior Presidente del Consiglio dal 1994 fino ad oggi”. L’avvocato pugliese precede con il 30% delle preferenze uno che premier lo è stato per ben quattro volte, Silvio Berlusconi (25%). Sul terzo gradino del podio con il 10% c’è Romano Prodi, per due volte capo del governo (nel 1996-1998 e nel 2006-2008). Seguono, in quest’ordine, Paolo Gentiloni, Enrico Letta, Mario Monti, Matteo Renzi, Giuliano Amato, Massimo D’Alema e Lamberto ... Leggi su termometropolitico

Know4Innovation : RT @VelocitaMedia: Qui ( - Investireoggi : Ultimi #sondaggi politici elettorali #21luglio: la #Lega risorge insieme al #M5S - infoitinterno : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in crescita (mentre la Lega cala) e sempre più vicino al M5s - infoitinterno : Sondaggi politici: risalgono Lega e M5S, Calenda sorpassa Renzi - infoitinterno : Ultimi sondaggi politici elettorali 21 luglio: la Lega risorge insieme al M5S -