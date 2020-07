Sondaggi elettorali SWG, ancora in discesa il PD e Italia Viva, in ripresa il M5S (Di martedì 21 luglio 2020) Sondaggi elettorali SWG, ancora in discesa il PD e Italia Viva, in ripresa il M5S Si interrompe per gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG il trend negativo per la Lega, che ferma la caduta e recupera due decimali andando al 26,5%, un livello pur sempre molto basso per il partito di Salvini. Al contrario si blocca il progresso degli alleati di Fratelli d’Italia, che perde lo 0,3% portandosi al 14,2%. Giù di tre decimali anche Forza Italia, al 6,3%, mentre Cambiamo! passa dall’1,1% all’1,2%. Se il centrodestra non avanza non lo fa neanche la maggioranza di governo. Tra chi sostiene l’esecutivo cresce solo il Movimento 5 Stelle, dal 15,3% al 15,6%, mentre sia il PD che ... Leggi su termometropolitico

