Sociale, domani a Montecitorio la protesta delle mamme caregiver: “Chiediamo dignità” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – “Domani, alle 14.30, saremo a piazza Montecitorio. Siamo congiunti, mamme, papa’, sorelle, caregiver di figli disabili, che si sono trovate a vivere nella drammaticita’ del lockdown una situazione aggravata e per questo chiediamo una legge giusta e domani, e non e’ affatto semplice per noi, saremo in piazza per chiedere dignita’ e perche’ si riconosca la nostra funzione sociale. Abbiamo atteso ogni DPCM sperando di essere considerati. E invece tutti, persino i monopattini, prima di noi”. All’agenzia Dire, Mariella Tarquini, mamma di due figli, Alice di 14 anni e Raffaele, disabile, di 7 anni e mezzo, annuncia cosi’ l’appuntamento a Montecitorio, spiegando il rammarico di essere costretti a manifestare per vedere riconosciuta la propria “funzione sociale”. Leggi su dire

Sarà completata domani, mercoledì 22 luglio l’operazione di riapertura ... sedere sulle panchine rispettando il distanziamento sociale; dotarsi di liquido igienizzante per la pulizia frequente delle ...

L’ascensore sociale del nostro tempo. La scuola è la misura del benessere ... divari territoriali convivono quotidianamente all’interno delle classi e dei cortili. Sono convinta che domani ci saranno ...

