Sky: vertice con Ramadani per Koulibaly al City, il Napoli apre al pagamento a rate (Di martedì 21 luglio 2020) Nel weekend, a Capri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha cenato con Fali Ramadani e discusso del mercato di Kalidou Koulibaly. Il Manchester City si è fatto avanti per il difensore senegalese, ma non vuole spendere quanto chiede il club partenopeo. Secondo quanto riporta Sky, Ramadani ha detto chiaramente che Guardiola è molto interessato a Koulibaly e che presto potrebbe arrivare un’offerta. Il Napoli ha ribadito che non cederà il senegalese per meno di 80 milioni di euro mentre si è reso disponibile ad accettare un pagamento a rate. L'articolo Sky: vertice con Ramadani per Koulibaly al City, il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sky: vertice con Ramadani per Koulibaly al City, il Napoli apre al pagamento a rate Il procuratore ha detto a De La… - sisase : RT @quirinobiscaro: @Musso___ @borghi_claudio Su SKY e RAINEWS si dice che il vertice è in questo momento di nuovo sospeso per uno scontro… - quirinobiscaro : @Musso___ @borghi_claudio Su SKY e RAINEWS si dice che il vertice è in questo momento di nuovo sospeso per uno scontro tra Conte e Rutte - sportli26181512 : NBA: Toronto Raptors, chi avrebbe pensato di rivederli competitivi?: I campioni NBA in carica hanno perso Kawhi Leo… - LeonardoLovati : Consiglio Ue, vertice sul Recovery Fund. Scintille Conte-Rutte -

Ultime Notizie dalla rete : Sky vertice Ue, accordo sul Recovery Fund: ecco cosa prevede. LE FOTO Sky Tg24 Sky. Adl a cena con l’agente di Koulibaly: un top club sulle tracce di Kalidou

Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere al Manchester City. E’ quanto si evince ascoltando l’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio. L’agente del giocatore Ramadani ha cenato a Capri co ...

Spaccio di droga nell’Ennese: eseguite 11 misure cautelari

affiliati ai clan mafiosi Cappello e Cursoti-Milanesi che - dicono i carabinieri - attraverso contatti con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Barrafranca, avevano poi intrapreso ...

Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere al Manchester City. E’ quanto si evince ascoltando l’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio. L’agente del giocatore Ramadani ha cenato a Capri co ...affiliati ai clan mafiosi Cappello e Cursoti-Milanesi che - dicono i carabinieri - attraverso contatti con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Barrafranca, avevano poi intrapreso ...