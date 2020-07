Sky Upfront 2020-21, le serie tv: annunciata A casa tutti bene di Gabriele Muccino (Di martedì 21 luglio 2020) Tra le numerose conferme (già annunciate nei mesi scorsi) sul fronte nuove serie tv, gli Upfront Sky per la stagione 2020-21 hanno riservato una novità. Gabriele Muccino esordirà alla regia della sua prima serie tv, il reboot di "A casa tutti bene", sua pellicola del 2018 che ben si inserisce nel genere family drama. Il regista sarà dietro la macchina da presa dei primi due episodi e supervisore creativo del progetto.E' questa, come detto, la novità annunciata durante gli Upfront condotto da Enrico Papi. Sky ha poi confermato quei titoli di cui vi abbiamo già dato notizia più o meno recentemente. A cominciare da Petra, la serie tratta dai ... Leggi su blogo

Sono le principali novità annunciate da Sky per la stagione 2020/2021 nell'evento Upfront. Back to next è il titolo scelto per l'iniziativa, per sottolineare lo spirito di una programmazione con lo ...Un colpo di scena alla calciomercato si potrebbe dire ma in questo caso parliamo puramente di televisione. Un acquisto quello dell’ultimo momento da parte di Sky che strappa via alla Rai uno dei progr ...