Sky le serie tv in arrivo nei prossimi mesi: da Perry Mason a Penny Dreadful, da Cops a Petra (Di martedì 21 luglio 2020) Le serie Tv di Sky Gabriele Muccino, Francesco Totti, la Roma antica di Romulus e Domina, le produzioni europee, le serie tv di HBO e Sky Atlantic Sky prosegue il suo percorso di crescita unendo produzioni d’autore a titoli dal richiamo più nazional popolare come Cops, A Casa tutti Bene, Totti ma sempre senza perdere di vista la qualità, faro che muove il mondo Sky destinato a crescere ancora di più grazie a Sky Studios HUB europeo delle produzioni seriali che attualmente ha in cantiere 50 titoli scripted. Le serie tv arricchiranno la programmazione con i titoli che arrivano da HBO e Showtime; tanta attesa anche per la quinta stagione di Gomorra le cui riprese inizieranno a breve. Senza dimenticare i titoli che arriveranno su Fox e Fox Crime, sui canali Premium. Le serie Tv ... Leggi su dituttounpop

