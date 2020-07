Sky - Koulibaly, primo passo del City: cena a Capri tra ADL e Ramadani, le ultime (Di martedì 21 luglio 2020) Primi segnali di interessi concreti da parte del Manchester City per Kalidou Koulibaly, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio. Leggi su tuttonapoli

SkySport : ?? De Paul prova il tocca sotto ?? Incredibile salvataggio di #Koulibaly ?? Gli HL ?? - tuttonapoli : Sky - Koulibaly, primo passo del City: cena a Capri tra ADL e Ramadani, le ultime - infoitsport : SKY - Napoli, la verità su Osimhen. Ramadani a Capri, il City si è fatto avanti per Koulibaly - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, interesse del City per Koulibaly che però non arriva ai 75 milioni richiesti - sportli26181512 : Napoli, su Koulibaly c'è il Manchester City: ADL parte da 75 mln. Le news di calciomercato: Primi segnali di intere… -