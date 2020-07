Skater XL: ecco la nuova mappa chiamata The Big Ramp (Di martedì 21 luglio 2020) È stata oggi rivelata una nuova mappa di Skater XL che si basa sulle abitazioni del deserto, scoprite con noi The Big Ramp Easy Day Studios ha oggi svelato una nuova mappa di Skater XL per chi ama la velocità delle discese downhill e la libertà in aria , si tratta di The Big Ramp. Disponibile dal lancio di Skater XL il 28 luglio per Xbox One, PlayStation 4 e PC. The Big Ramp si ispira alle strutture delle Rampe delle abitazioni del deserto che hanno rotto le barriere di ciò che è possibile in termini di verticalità e portata nello skateboard. Comprenderà diverse dimensioni e forme delle Rampe, da quelle retro ispirate agli anni’80 ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Skater XL: ecco la nuova mappa chiamata The Big Ramp #EasyDayStudios #NintendoSwitch #PC #PS4 #SkaterXL #XboxOne… -

Ultime Notizie dalla rete : Skater ecco Skater XL: ecco la nuova mappa chiamata The Big Ramp tuttoteK Skater XL: ecco la nuova mappa chiamata The Big Ramp

È stata oggi rivelata una nuova mappa di Skater XL che si basa sulle abitazioni del deserto, scoprite con noi The Big Ramp Easy Day Studios ha oggi svelato una nuova mappa di Skater XL per chi ama la ...

Ostia, 26 bancarelle del X Municipio cambiano zona: ecco la nuova mappa

Questa mattina sono state attuate le delocalizzazioni di 9 postazioni ambulanti nel Municipio X, unitamente al riordino di altri 17 banchi. Per tutti è stata predisposta una sosta a pagamento riservat ...

È stata oggi rivelata una nuova mappa di Skater XL che si basa sulle abitazioni del deserto, scoprite con noi The Big Ramp Easy Day Studios ha oggi svelato una nuova mappa di Skater XL per chi ama la ...Questa mattina sono state attuate le delocalizzazioni di 9 postazioni ambulanti nel Municipio X, unitamente al riordino di altri 17 banchi. Per tutti è stata predisposta una sosta a pagamento riservat ...