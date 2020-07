Sicit Group, con affrancamento ammortamento beneficio fiscale di 2,8 milioni in 5 anni (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Sicit Group, quotata sul segmento STAR, annuncia l’avvenuto affrancamento dell’avviamento e di altre attività immateriali risultanti dall’allocazione del disavanzo da fusione emerso in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, mediante versamento di un’imposta sostituiva di circa 3,7 milioni di euro. Tale operazione comporterà un beneficio fiscale, in termini di minori imposte sui redditi (al netto dell’imposta sostitutiva corrisposta) di circa 2,8 milioni di euro nell’arco di 5 anni (pari a circa 560.000 euro all’anno). Giampaolo Simionati, CFO di Sicit Group, ha spiegato “la gestione attiva ed ... Leggi su quifinanza

