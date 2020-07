Sicilia, boom di visite per la casa-museo di Sciascia recuperata da privati: il doppio della Fondazione (pagata con fondi pubblici) (Di martedì 21 luglio 2020) “Ho investito 50mila euro ma non potevo vederla vuota”. Pippo Di Falco lo dice guardando la finestra da cui Leonardo Sciascia si affacciava per vedere la sua Racalmuto, in provincia di Agrigento. Chiusa da qualche anno dopo la morte dell’ultima erede delle zie di Sciascia, proprietarie dell’immobile, da 6 anni sulla casa dove viveva il celebre scrittore era comparso un cartello con scritto: “Vendesi”. Così, mentre il comune senza fondi (in risanamento finanziario) chiedeva un finanziamento all’ex Provincia, che a sua volta chiedeva denaro alla Regione (senza successo), dopo 5 anni ci ha pensato un uomo appassionato di letteratura a rilevare l’immobile. “Qui Sciascia ha vissuto con le zie, quando l’ho comprata ho trovato gran parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Ho investito 50mila euro ma non potevo vederla vuota". Pippo Di Falco lo dice guardando la finestra da cui Leonardo Sciascia si affacciava per vedere la sua Racalmuto, in provincia di Agrigento.