Sicario a casa del giudice: vendetta per la sentenza. Figlio ucciso, marito ferito (Di martedì 21 luglio 2020) Luigi Guelpa Il killer un legale fatto radiare: la donna salva perché era in cantina. L'uomo morto suicida Ha tentato di uccidere uno dei giudici più in vista degli Stati Uniti, ma dopo aver mancato il bersaglio grosso si sarebbe tolto la vita in auto, a pochi passi dalla sua abitazione. Gli Stati Uniti sono ancora sotto shock per quanto accaduto tra domenica e lunedì a North Brunswick, località del New Jersey. Il killer ha teso un agguato al giudice federale Esther Salas uccidendo il Figlio Daniel di 20 anni, e ferendo gravemente il marito Mark Anderl, noto penalista. La donna si è salvata solo perché al momento dell'aggressione armata si trovava in cantina. Tutto si è svolto in una manciata di secondi: erano circa le 17 quando il killer, che indossava una divisa da fattorino ... Leggi su ilgiornale

HuffPostItalia : Fattorino-sicario in casa della giudice federale. Ucciso il figlio, ferito il marito, lei si salva perché era in ca… - non_esset : RT @guidoolimpio: Sicario si finge fattorino e suona alla porta di una donna giudice Usa: ucciso il figlio, ferito il marito. Presunto omic… - nunziarusso4 : RT @guidoolimpio: Sicario si finge fattorino e suona alla porta di una donna giudice Usa: ucciso il figlio, ferito il marito. Presunto omic… - tripa19741 : RT @guidoolimpio: Sicario si finge fattorino e suona alla porta di una donna giudice Usa: ucciso il figlio, ferito il marito. Presunto omic… - smilypapiking : RT @guidoolimpio: Sicario si finge fattorino e suona alla porta di una donna giudice Usa: ucciso il figlio, ferito il marito. Presunto omic… -