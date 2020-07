Si può vendere casa senza agibilità? (Di martedì 21 luglio 2020) La mancanza dell'agibilità non rende l'immobile giuridicamente non commerciabilesenza agibilità l'immobile è economicamente incommerciabileVendita senza agibilità: conseguenzeLa mancanza dell'agibilità non rende l'immobile giuridicamente non commerciabileTorna suLa risposta a questo interessante quesito ce la fornisce lo studio del notariato n. 83-2018/P approvato a fine giugno 2020 (sotto allegato), il quale chiarisce che la mancanza della agibilità non rende un edificio giuridicamente non commerciabile e non incide sulla validità dell'atto di compravendita, per cui non rileva neppure ai fini della responsabilità del notaio.L'atto con cui si trasferisce la proprietà dell'immobile pertanto è perfettamente valido, anche se manca l'agibilità del bene oggetto della ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Si può vendere casa senza agibilità?: La mancanza dell'agibilità non rende l'immobile… - nenanewsagency : #ISRAELE. Sì del tribunale a Nso: può vendere tecnologia ai governi autoritari. Secondo Amnesty, il sistema di spio… - jeanpauldl1998 : @rflgreco @FrankCarlucci2 Il mio dubbio verte sul fatto che questo fantomatico canale si troverebbe a vendere lo st… - emanuelaflammia : RT @biagioamalfi: @CottarelliCPI Certo vendere 300 termoscanner a tutti i genitori di una scolaresca può essere più conveniente che vendern… - SimoxDil : RT @rogighiro: #scritturebrevi #lipogiro @paolaxmi #costringere /T Obbligare Imporre Forzare Orzare Manovra #contrattempo Causa Casa Comp… -

Ultime Notizie dalla rete : può vendere