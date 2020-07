Si apre oggi “Piazza Italia”, la tre giorni di Fratelli d’Italia Roma con Meloni e Rampelli (Di martedì 21 luglio 2020) Una tre giorni di dibattiti, cultura e spettacoli per chiudere l’anno politico e lanciare le sfide per la prossima stagione che si aprirà a settembre con i diversi impegni elettorali. È “Piazza Italia”, la festa di Fratelli d’Italia, che si apre oggi alle 18 al Parco del Colle Oppio (ingresso via Ruggero Bonghi) e che andrà avanti fino a giovedì, con l’intervento conclusivo del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. A inaugurarla ci sarà anche Giorgia Meloni, che interverrà all’ormai tradizionale appuntamento della “Notte di mezza estate”, manifestazione di cui quest’anno ricorre il decennale. A “Piazza Italia” la “Notte di mezza estate” Con ... Leggi su secoloditalia

Oggi si apre un altro cammino e ci sarà tempo per tutto: ci sarà tempo per il confronto con la città, per la concertazione con le Associazioni di categoria, per la progettazione organica di un ...

La sua è una storia di sacrifici e viaggi. Partito da Chivasso, in provincia di Torino (dove vivono i nonni), oggi abita a Fregene. Nel 2017 giocava titolare con la Roma, poi ha scelto i biancocelesti ...

