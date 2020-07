Seveso: contro gli allagamenti partenza record per le vasche di laminazione (Di martedì 21 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Seveso: contro gli allagamenti una partenza record per le vasche di laminazione per l’invaso del Parco Nord. Lavori spediti in tutti i cantieri, a Senago semaforizzazione del cantiere sulla via De Gasperi. Una partenza record con l’apertura del cantiere avvenuta a poche ore dal responso del Tribunale delle Acque che ha bocciato le istanze del … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Seveso: contro gli allagamenti partenza record per le ... Leggi su ilnotiziario

EleonoraEvi : I cittadini di #Bresso e #Senago non meritano di vivere tra le acque putride del #Seveso! Devono poter dire la loro… - ilNotiziarioInd : Seveso: contro gli allagamenti partenza record per le vasche di laminazione - - andreabonetti : RT @MarcoGranelliMI: Dopo 50 anni di attesa risposte concrete contro le esondazioni del #Seveso e tutelare 6 quartieri di #Milano (Niguarda… - pinonardi1 : RT @MarcoGranelliMI: Dopo 50 anni di attesa risposte concrete contro le esondazioni del #Seveso e tutelare 6 quartieri di #Milano (Niguarda… - s_fossati : RT @MarcoGranelliMI: Dopo 50 anni di attesa risposte concrete contro le esondazioni del #Seveso e tutelare 6 quartieri di #Milano (Niguarda… -