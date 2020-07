Serie C, Reggiana-Bari a rischio disordini per invasione tifosi pugliesi (Di martedì 21 luglio 2020) Sale la tensione per la finale playoff di Serie C tra Reggiana e Bari al Mapei Stadium di Reggio Emilia in programma domani sera alle 20.30. 90' minuti e forse più di battaglia per conquistare la promozione in Serie B. Intanto si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi che questa partita nonostante sia a porte chiuse può presentare problemi di ordine pubblico. C’è massima allerta, visto che dal capoluogo pugliese, è pronto a calare sulla città del Tricolore un piccolo esercito di tifosi (si parla di diverse decine), in base alle indiscrezioni raccolte dalla Digos barese, in stretto contatto coi colleghi reggiani. Un esodo che posto lockdown crea legittima preoccupazione. Agli ultrà in arrivo da Bari si aggiungeranno i simpatizzanti ... Leggi su itasportpress

